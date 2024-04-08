НАТО не намерена принимать в свои ряды страны АТР — постпред США
19:20 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается принимать в свои ряды страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С таким заверением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Почему НАТО занимается этим? Есть ли у нее стремление превратиться в глобальный альянс и принять новых членов — в регионах Индийского и Тихого океанов? Совершенно нет. План в этом не заключается. Наши партнеры в регионах Индийского и Тихого океанов не заинтересованы в присоединении к альянсу, и альянс не стремится стать глобальным», — сказала Смит, выступая в Джорджтаунском университете в столице США.
Одновременно она признала, что Североатлантический альянс планирует углублять связи с теми государствами АТР, которые являются союзниками и партнерами США. «Так что НАТО, хотя и концентрирует внимание на войне (специальной военной операции России — прим. ТАСС) на Украине, движется к углублению этих важных партнерств с нашими друзьями в регионах Индийского и Тихого океанов, чтобы обмениваться опытом и выводами об общих вызовах», — подчеркнула дипломат.
Как она заявила 2 апреля, НАТО рассматривает теперь мир как «один театр» военных действий.
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