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В Ереване не исключили возможность отказа от подписания документа о мире с Баку

17:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не исключает возможность отказа от любого мирного соглашения с Азербайджаном, если стороны не придут к компромиссу по ключевым вопросам. Об этом на заседании парламента заявил спикер Ален Симонян.

«Никакая часть территории Армении не подлежит обсуждению, ведутся переговоры, встречаются рабочие группы, это ничего не значит. Не исключено, что в какой-то момент мы вообще откажемся что-либо подписывать, если не достигнем соглашения», — сказал он.

Как ранее заявляли власти Армении, два основных пункта мирного соглашения между Ереваном и Баку остаются нерешенными. Армения рассчитывает, что Азербайджан признает Алма-Атинскую декларацию 1991 года, согласно которой административно-территориальные границы, существовавшие во времена СССР, становятся госграницами уже независимых республик, и на основании этого согласится начать процесс делимитации, а также разблокирует коммуникации в рамках суверенитета и территориальной целостности стран.

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