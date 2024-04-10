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НОВОСТИ

Израиль не может доверять Эрдогану, будет искать замену турецким товарам — глава МИД

12:05 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти не могут доверять турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и будут «искать и строить» альтернативу товарам из Турции в сельском хозяйстве и строительной отрасли. С таким заявлением выступил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan, комментируя введенные Анкарой торговые ограничения.

«В момент истины становится ясно, что Израиль не может доверять Эрдогану, потому что в момент истины он решительно выступает на стороне убийц (имеются в виду члены радикального палестинского движения ХАМАС — прим. ТАСС), игнорируя при этом не только Израиль, но и интересы граждан Турции. Необходимо находить и строить альтернативы, чтобы Израиль ни в чем не зависел от Турции. Ни в строительной отрасли, ни в сельском хозяйстве», — сказал Кац.

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