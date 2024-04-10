Набиуллина назвала крайними мерами санкции в адрес стран, ограничивших платежи с РФ
17:40 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции в отношении стран, которые ограничивают международные платежи с Россией, являются крайними мерами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Что касается ответных мер, то, конечно, теоретически это возможно Но, я думаю, что их нужно рассматривать как крайние меры в отношении стран, если они не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных механизмов», — сказала Набиуллина.
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