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НОВОСТИ

Набиуллина назвала крайними мерами санкции в адрес стран, ограничивших платежи с РФ

17:40 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции в отношении стран, которые ограничивают международные платежи с Россией, являются крайними мерами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Что касается ответных мер, то, конечно, теоретически это возможно Но, я думаю, что их нужно рассматривать как крайние меры в отношении стран, если они не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных механизмов», — сказала Набиуллина.

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