Сбер: Сильный искусственный интеллект – это горизонт ближайшего десятилетия

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Чему научится искусственный интеллект на следующем витке развития, когда будет создан сильный искусственный интеллект (AGI) и как он изменит нашу жизнь – эти и другие вопросы находились в фокусе внимания участников дискуссии «Курс на AGI. Следующий шаг развития искусственного интеллекта», которая состоялась на форуме «Открытые инновации» при поддержке Сбера.



Модератором сессии стал вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко. В дискуссии приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха Евгений Бурнаев и ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

Курс на AGI точно взят, если раньше громкие интересные релизы новых моделей выходили каждые два-три месяца, то сегодня это происходит чуть ли не каждый день, отметил Максим Еременко, открывая сессию.

«Мы выделили 11 трендов в области движения к сильному искусственному интеллекту, и в некоторых из них конкуренция уже выходит на промышленно зрелый уровень. И меняется риторика, – отметил он. – Еще 5-6 лет назад, когда я общался с кем-то из индустрии по поводу AGI, многие говорили, что это научная фантастика, и было не совсем профессионально обсуждать эти три буквы. А сейчас руководители ведущих компаний в этой сфере говорят, что AGI – это, скорее, горизонт ближайшего десятилетия или даже ближайших трех лет».

Максим Колесников рассказал, какие шаги предпринимает правительство РФ для развития искусственного интеллекта (AI). Они включают гранты на разработку прорывных продуктов, новые подходы к обучению школьников и студентов, поддержку технологических стартапов и фундаментальной науки, а также ускоренное создание вычислительных мощностей, без которых невозможно обучать большие AI-модели.

По мнению Евгения Бурнаева, путь к AGI лежит через создание когнитивных архитектур, когда человек ставит перед искусственным интеллектом общую цель, а потом агент-диспетчер декомпозирует ее на подцели. Частные задачи решаются отдельными агентами, в том числе в автоматическом режиме. Создание таких архитектур уже возможно на имеющихся инструментах. Комбинируя различные инструменты, в перспективе можно решать все более широкий класс адаптивных задач в различных отраслях.

Александр Крайнов рассказал, что сегодня для развития искусственного интеллекта нужны три компонента: люди, железо и регуляторика, которая не должна запрещать подобные разработки. Поскольку сегодня во многих государствах принимаются ограничивающие эту сферу законы, у России появляется конкурентное преимущество. Ведь те же беспилотные автомобили первыми поедут по дорогам общего пользования не в той стране, где их сделают, а в той, где их разрешат.

Александр Гасников подчеркнул, что одно из конкурентных преимуществ России – качественное бесплатное школьное образование и бакалавриат. Однако наблюдается острая нехватка преподавателей, и с этой проблемой нужно работать в приоритетном порядке.

Параллельно с дискуссией проходило онлайн-голосование. Аудитории было предложено ответить на два вопроса: на каком горизонте AGI может быть создан и как вы представляете сценарии будущего взаимодействия AGI и человека?

Большинство участников сессии предположили, что AGI появится уже к 2030-му (45%) либо к 2040 году (31%). 19% ожидают его появления к 2026 году. 3% назвали 2050 год и позже, а 2% выбрали ответ «Никогда».

По второму вопросу 62% аудитории убеждены, что искусственный интеллект будет существовать в разных формах – от полностью автономного до повседневного помощника. 22% считают, что AI станет неотъемлемым помощником для каждого человека, усиливая его способности и расширяя потенциал. 15% думают, что искусственный интеллект будет развиваться самостоятельно, обретая возможности, недоступные и непонятные людям. И лишь 1% отметили, что AI останется на текущем уровне развития, поскольку мы уже достигли плато технологии.

Будет ли человечество развиваться вместе с сильным искусственным интеллектом или он будет вместо нас, людей автоматизируют или дополнят – Такие вопросы адресовал спикерам Максим Еременко. Эксперты сошлись во мнении, что это будет не замена, а сотрудничество.

Форум «Открытые инновации» проходит 10–11 апреля в технопарке «Сколково». Это крупнейшее в России и одно из узнаваемых в мире конгрессно-выставочных мероприятий, проходящее ежегодно с 2012 года под эгидой правительства РФ. Фокус программы форума – развитие дорожных карт по ключевым высокотехнологичным направлениям. На мероприятии обсуждаются такие актуальные для развития страны темы, как экономика данных, искусственный интеллект, новое общесистемное и индустриальное программное обеспечение, квантовые вычисления и коммуникации, технологии новых материалов и веществ, системы накопления энергии, развитие водородной энергетики, перспективные космические системы и сервисы, современные и перспективные сети мобильной связи. В форуме участвуют представители бизнеса, науки, органов государственной власти, а также инвесторы.