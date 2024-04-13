Пять человек погибли в результате нападения в ТЦ в пригороде Сиднея

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея. Об этом сообщил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс в эфире местного телевидения.

«Есть пять жертв, они погибли в результате действий нападавшего», — сказал он, добавив, что еще несколько человек госпитализированы, некоторые из которых «в серьезном, критическом состоянии».

По словам представителя полиции, нападавший действовал в одиночку, он ликвидирован. Мотивы нападавшего неизвестны.