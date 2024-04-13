Пять человек погибли в результате нападения в ТЦ в пригороде Сиднея
12:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея. Об этом сообщил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс в эфире местного телевидения.
«Есть пять жертв, они погибли в результате действий нападавшего», — сказал он, добавив, что еще несколько человек госпитализированы, некоторые из которых «в серьезном, критическом состоянии».
По словам представителя полиции, нападавший действовал в одиночку, он ликвидирован. Мотивы нападавшего неизвестны.
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