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НОВОСТИ

Двух 19-летних жителей Саранска, планировавших воевать против РФ, задержали в Мордовии

16:12 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Мордовии задержали двух 19-летних жителей республики, снимавших по заданию куратора стратегические объекты и планировавших воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Мордовии.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия задержаны двое 19-летних жителей региона, планировавших выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. По заданию так называемого куратора они осуществили фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска», — говорится в сообщении.

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