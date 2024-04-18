Старые управляющие компании в домах должны нести расходы до выбора новой — КС РФ
18:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу управляющей компании из Красноярска, пришел к выводу — в случае смены управляющей организации в многоквартирном доме старая УК должна продолжать исполнять обязанности по содержанию дома, пока не будет выбрана новая УК, готовая принять на себя полномочия. Такой подход продиктован принципом непрерывности управления домом и направлен на защиту интересов его жителей, следует из постановления КС РФ.
«Признать взаимосвязанные ч. 10 ст. 162 и ч. 3 ст. 200 Жилищного кодекса РФ <…> не противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой <…> они предполагают, что во всяком случае на управляющую организацию, не передавшую техническую документацию и другие связанные с управлением многоквартирным домом документы <….> новому субъекту управления, возлагается обязанность продолжить управление многоквартирным домом после прекращения договора управления таким домом», — говорится в постановлении.
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