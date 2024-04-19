Экономика РФ продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями — МВФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ), посвященном перспективам экономического развития региона.

«За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных целым рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — указано в документе.