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Экономика РФ продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями — МВФ

21:20 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ), посвященном перспективам экономического развития региона.

«За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных целым рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — указано в документе.

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