Школьники Курской области пройдут ГИА в форме промежуточной аттестации — губернатор
12:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 16 тысяч школьников Курской области пройдут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме промежуточной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Исходя из оперативной обстановки, правительство России вновь поддержало практику, при которой выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы. <…> Кроме образовательных организаций Белгородской и Брянской областей, в список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников», — написал он.
Ранее ГИА в форме промежуточной аттестации сдавали ученики вновь присоединенных территорий, а также образовательные учреждения приграничных районов нескольких регионов, в том числе и шести муниципалитетов Курской области. В 2024 году эта практика распространится на все школы Курской области, соответствующий указ подписан в Министерстве просвещения РФ.
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