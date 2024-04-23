МИД КНР назвал ложными заявления о шпионской деятельности Китая

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Китая назвал ложными заявления о шпионской деятельности КНР, связав информацию об аресте сотрудника бюро одного из германских депутатов Европарламента за шпионаж в пользу Пекина с «антикитайскими политическими манипуляциями». Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель китайского дипломатического ведомства Ван Вэньбинь.

«Цель такого рода шумихи совершенно очевидна: она состоит в том, чтобы дискредитировать и подавить Китай, а также разрушить атмосферу сотрудничества между Китаем и Европой <…>. Китай надеется, что соответствующие лица в Германии откажутся от менталитета холодной войны и прекратят использовать так называемый риск шпионажа для организации антикитайских политических манипуляций», — отметил он.

Ван Вэньбинь добавил, что Китай «выступает решительно против подобной шумихи и призывает соответствующие стороны прекратить распространять ложную информацию о так называемой китайской шпионской угрозе и остановить антикитайские политические манипуляции и злонамеренную клевету».