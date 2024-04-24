В Буэнос-Айресе полмиллиона человек вышли протестовать против политики властей

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Примерно полмиллиона человек стали участниками митинга в Буэнос-Айресе. В основном это студенты и преподаватели, сообщает телеканал TN.

Митингующие выступают против политики властей в сфере образования. В частности, против сокращения расходов на развитие высших учебных заведений. Присутствующие требуют оставить образование бесплатным.

Свой протест они выразили на площади Мая перед президентским дворцом. Жители других городов Аргентины тоже проводят протесты. "Говорит Москва"