Международный суд ООН выпустил постановление, адресованное Израилю
17:15 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военное наступление в Рафахе и сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению. Решение огласил на слушаниях председатель суда Наваф Салам.
Израиль в соответствии со своими обязательствами по конвенции о геноциде «должен немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафахе», которые могут негативно отразиться на населении города, отметил он. В соответствии с решением Израиль также должен сохранить открытым КПП «Рафах» для оказания гуманитарной помощи палестинцам и принять меры, чтобы «обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа» следователей и миссий по установлению фактов.
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