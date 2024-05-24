0
0
118
НОВОСТИ

Международный суд ООН выпустил постановление, адресованное Израилю

17:15 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военное наступление в Рафахе и сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению. Решение огласил на слушаниях председатель суда Наваф Салам.

Израиль в соответствии со своими обязательствами по конвенции о геноциде «должен немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафахе», которые могут негативно отразиться на населении города, отметил он. В соответствии с решением Израиль также должен сохранить открытым КПП «Рафах» для оказания гуманитарной помощи палестинцам и принять меры, чтобы «обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа» следователей и миссий по установлению фактов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 24.05.2024
Трактовку Reuters об условиях участия РФ в мирных переговорах по Украине Песков отверг
0
74
17:00 24.05.2024
Новый Шенгенский пограничный кодекс утвержден Советом ЕС
0
161
16:29 24.05.2024
Паритетное софинансирование и налоговые льготы поддержат культуру долгосрочных сбережений
0
179
16:04 24.05.2024
Министр экономики Италии сказал, что использование прибыли от активов РФ имеет в ЕС "технические осложнения"
0
223
15:45 24.05.2024
Сбер и Работа.ру выяснили, сколько россиян хотели бы видеть своих детей предпринимателями
0
226
15:45 24.05.2024
На заседание Совета глав правительств стран СНГ премьер Армении не приехал
0
266
14:30 24.05.2024
Из-за забастовки деспечеров парижский аэропорт отменит 70% рейсов
0
299
14:20 24.05.2024
В Ирак вернулись конфискованные в Женеве артефакты эпохи Древней Месопотамии
0
293
14:10 24.05.2024
Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во Франции
0
312
13:30 24.05.2024
Западные страны не должены отправлять свои войска на Украину - глава МИД Польши
0
349

Возврат к списку