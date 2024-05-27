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Чешский министр заметил, что культура ненависти напоминает ситуацию перед Второй мировой войной

12:40 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешский министр по делам ЕС Мартин Дворжак выразил мнение, что культура ненависти в Европе, США и других странах напоминает ситуацию, предшествующую Второй мировой войне.

Как отметил глава ведомства в интервью испанской газете El País, «политическая карьера не должна строиться на основе разжигающих ненависть посланий, агрессивных речей и лжи». Он считает, что нельзя говорить о «политических оппонентах как о врагах, крысах или свиньях». «Это культура ненависти», — считает Дворжак.

Он сказал, что видит сходство нынешней ситуации с обстановкой перед Второй мировой войной. «Европа, США и другие страны находятся в том же [положении], и ненависть и враждебность растут, — отметил министр. — Надеюсь, они не обрекут нас на повторение опыта Второй мировой войны».


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