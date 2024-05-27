В Белгородской области беспилотник атаковал автозаправку

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник атаковал автозаправку на въезде в город Шебекино Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.



«ВСУ атаковали заправочную станцию с помощью БПЛА самолетного типа. Инцидент произошел на въезде в город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал», — написал он.



По словам губернатора, в здании АЗС выбито остекление и поврежден навес. «Оперативные службы работают на месте», — сообщил Гладков.



