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В Белгородской области беспилотник атаковал автозаправку

13:50 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник атаковал автозаправку на въезде в город Шебекино Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали заправочную станцию с помощью БПЛА самолетного типа. Инцидент произошел на въезде в город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал», — написал он.

По словам губернатора, в здании АЗС выбито остекление и поврежден навес. «Оперативные службы работают на месте», — сообщил Гладков.

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