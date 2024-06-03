Представители партии «Возрождение» освистали Урсулу фон дер Ляйен в Пловдиве

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители партии «Возрождение» провели акцию протеста перед Античным театром в Пловдиве, где проходил предвыборный митинг партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) с участием ведущего кандидата Европейской народной партии (ЕНП) на европейских выборах, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера ЕНП Манфреда Вебера.

Как сообщили ТАСС очевидцы события, протестующие блокировали подъезды к Античному театру и встретили кортеж брюссельских гостей оглушительными свистом и выкриками. Официальные СМИ об акции протеста не сообщали.

«Мы не старались организовать большую акцию, нам не нужны скандалы и столкновения, так как самый крупный протест предстоит 9 июня, когда избиратели примут участие в голосовании, в том числе голосуя против нынешнего режима в Европе. А в отношении Урсулы могу сказать только одно, будучи в Пловдиве, она нарушила принципы гостеприимства, грубо напав на нашу партию „Возрождение“, но на следующей неделе уже наши евродепутаты придут к ней и ей придется слушать и отвечать на наши вопросы», — сказал корреспонденту ТАСС лидер политической партии «Возрождение» Костадин Костадинов. Он отметил, что, по его мнению, побывав в Болгарии, фон дер Ляйен поняла, что «далеко не все болгары хотят ее видеть на высшем европейском посту». «Большинство воспринимают ее как угрозу миру не только в Европе, но и во всем мире. Так как именно нынешняя позиция европейцев может спровоцировать третью мировую войну», — считает Костадинов. По последним данным социологических опросов, «Возрождение» может занять на досрочных парламентских выборах и выборах в Европарламент второе место.