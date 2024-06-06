BI.ZONE и «Группа Астра» поддержат переход российского бизнеса на отечественное программное обеспечение

14:08

BI.ZONE, компания по управлению цифровыми рисками, и «Группа Астра», ведущий разработчик в области инфраструктурного программного обеспечения (ПО), заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE, и Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра», в присутствии президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа подписали документ, предусматривающий долгосрочное технологическое сотрудничество в сфере кибербезопасности.



Ключевая цель стратегического сотрудничества – повышение киберустойчивости организаций России и стран СНГ. BI.ZONE и «Группа Астра» будут работать над технологической совместимостью разрабатываемых ими продуктов и обеспечивать интегрируемость решений компаний с ИТ-инфраструктурой российских организаций. Это поможет отечественному бизнесу эффективно противостоять актуальным киберугрозам, а также без потерь выполнять требования законодательства о скорейшем переходе на российское ПО.

«За последние несколько лет рынок ИТ-технологий претерпел глубокие изменения. Цифровая трансформация на основе надежных отечественных технологий и обеспечение высокого уровня киберустойчивости – ключевые приоритеты российского бизнеса в современных реалиях, – отметил Дмитрий Самарцев. – Сотрудничество с «Группой Астра» играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры российских организаций и отвечает одной из наиболее острых потребностей отечественного рынка».

«Положительный синергетический эффект от взаимодействия с BI.ZONE очевиден. Кооперация ведущих игроков в сфере ИТ и ИБ приводит к созданию лучших технологических решений, отвечающих актуальным потребностям клиентов в обеспечении информационной безопасности инфраструктур, – рассказал Илья Сивцев. – В этом и заключается успех сотрудничества. Мы продолжим совместно с BI.ZONE развивать современные технологии для автоматизации разработки систем защиты и управления процессами».

Первым шагом на пути к долгосрочному партнерству вендоров стала корпоративная программа по поиску уязвимостей операционных систем, запущенная «Группой Астра» на BI.ZONE Bug Bounty в 2023 году. Благодаря Bug Bounty команда разработчика смогла наладить максимально эффективный процесс устранения потенциальных уязвимостей в Astra Linux до выхода версии 1.8. Далее компании успешно провели испытания на совместимость операционной системы Astra Linux и BI.ZONE Compliance Platform, подобрали решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных и государственных информационных систем и сейчас нацелены на значительное расширение взаимодействия и по другим задачам.