BI.ZONE и «Группа Астра» поддержат переход российского бизнеса на отечественное программное обеспечение
14:08 06.06.2024
BI.ZONE, компания по управлению цифровыми рисками, и «Группа Астра», ведущий разработчик в области инфраструктурного программного обеспечения (ПО), заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE, и Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра», в присутствии президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа подписали документ, предусматривающий долгосрочное технологическое сотрудничество в сфере кибербезопасности.
Ключевая цель стратегического сотрудничества – повышение киберустойчивости организаций России и стран СНГ. BI.ZONE и «Группа Астра» будут работать над технологической совместимостью разрабатываемых ими продуктов и обеспечивать интегрируемость решений компаний с ИТ-инфраструктурой российских организаций. Это поможет отечественному бизнесу эффективно противостоять актуальным киберугрозам, а также без потерь выполнять требования законодательства о скорейшем переходе на российское ПО.
«За последние несколько лет рынок ИТ-технологий претерпел глубокие изменения. Цифровая трансформация на основе надежных отечественных технологий и обеспечение высокого уровня киберустойчивости – ключевые приоритеты российского бизнеса в современных реалиях, – отметил Дмитрий Самарцев. – Сотрудничество с «Группой Астра» играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры российских организаций и отвечает одной из наиболее острых потребностей отечественного рынка».
«Положительный синергетический эффект от взаимодействия с BI.ZONE очевиден. Кооперация ведущих игроков в сфере ИТ и ИБ приводит к созданию лучших технологических решений, отвечающих актуальным потребностям клиентов в обеспечении информационной безопасности инфраструктур, – рассказал Илья Сивцев. – В этом и заключается успех сотрудничества. Мы продолжим совместно с BI.ZONE развивать современные технологии для автоматизации разработки систем защиты и управления процессами».
Первым шагом на пути к долгосрочному партнерству вендоров стала корпоративная программа по поиску уязвимостей операционных систем, запущенная «Группой Астра» на BI.ZONE Bug Bounty в 2023 году. Благодаря Bug Bounty команда разработчика смогла наладить максимально эффективный процесс устранения потенциальных уязвимостей в Astra Linux до выхода версии 1.8. Далее компании успешно провели испытания на совместимость операционной системы Astra Linux и BI.ZONE Compliance Platform, подобрали решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных и государственных информационных систем и сейчас нацелены на значительное расширение взаимодействия и по другим задачам.
НОВОСТИ
- 15:12 06.06.2024
- Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Reuters
- 15:00 06.06.2024
- Венгрия не будет отменять запрет на поставки украинского зерна — Сийярто
- 14:48 06.06.2024
- Аэропорт Оренбурга обретет новый облик благодаря Сберу
- 14:32 06.06.2024
- По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои — Ганчев
- 14:12 06.06.2024
- Российские инвестиции в белорусскую экономику в 2024 году выросли на 20% — министр
- 14:10 06.06.2024
- Сбер создал базу знаний для разработки инклюзивных услуг
- 14:00 06.06.2024
- Компания Илона Маска построит в США самый большой в мире суперкомпьютер — СМИ
- 13:32 06.06.2024
- НАТО не планирует отправлять войска на Украину — Столтенберг
- 13:20 06.06.2024
- Песков не стал уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом
- 13:05 06.06.2024
- Инфляция в РФ во втором полугодии 2024 г. точно будет замедляться — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать