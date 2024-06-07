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Кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется — Рособрнадзор

10:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕГЭ в 2025 году кардинально измениться не может, о таких изменениях предупреждают минимум за два года. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Кардинальных изменений не планируется. В таких случаях мы предупреждаем за два года, то есть выпускников 9-х классов. То есть ребята до 1 сентября, до того, как пойти в 10-й класс, выбрать, или в колледж, должны узнать, что через два года что-то поменяется серьезно в том или ином предмете. У них будет время еще раз подумать», — сказал он.

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