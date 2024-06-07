Темпы роста экономики РФ опережают среднемировые — Путин

15:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«О втором значимом структурном изменении. Это достижение нового качества и содержания экономического роста в России, изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения. По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — сказал он.