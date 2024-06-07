Темпы роста экономики РФ опережают среднемировые — Путин
15:38 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«О втором значимом структурном изменении. Это достижение нового качества и содержания экономического роста в России, изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения. По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:55 07.06.2024
- Капитализация фондового рынка РФ к концу десятилетия должна вырасти вдвое — Путин
- 15:51 07.06.2024
- РФ обогнала Японию и Германию по объему экономики, но нужен стабильный рост — Путин
- 15:45 07.06.2024
- РФ прорабатывает создание в рамках БРИКС независимой от Запада платежной системы — Путин
- 15:43 07.06.2024
- РФ остается ключевым участником мировой торговли несмотря на санкции — Путин
- 15:32 07.06.2024
- Доверие к западным платежным системам основательно подорвано, заявил Путин
- 15:30 07.06.2024
- Сбер: Фабрику проектного финансирования нужно масштабировать
- 15:29 07.06.2024
- Нужен высокий темп технологического обновления армии РФ — Путин
- 15:26 07.06.2024
- Путин видит гонку между странами за суверенитет и попытки гегемонов сохранить свою роль
- 15:00 07.06.2024
- ЕС может развязать торговую войну с Китаем после выборов в ЕП — Bloomberg
- 14:32 07.06.2024
- ЦБ заявил о значительном отклонении экономики РФ от траектории сбалансированного роста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать