0
0
65
НОВОСТИ

Темпы роста экономики РФ опережают среднемировые — Путин

15:38 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«О втором значимом структурном изменении. Это достижение нового качества и содержания экономического роста в России, изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения. По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:55 07.06.2024
Капитализация фондового рынка РФ к концу десятилетия должна вырасти вдвое — Путин
0
16
15:51 07.06.2024
РФ обогнала Японию и Германию по объему экономики, но нужен стабильный рост — Путин
0
28
15:45 07.06.2024
РФ прорабатывает создание в рамках БРИКС независимой от Запада платежной системы — Путин
0
51
15:43 07.06.2024
РФ остается ключевым участником мировой торговли несмотря на санкции — Путин
0
51
15:32 07.06.2024
Доверие к западным платежным системам основательно подорвано, заявил Путин
0
88
15:30 07.06.2024
Сбер: Фабрику проектного финансирования нужно масштабировать
0
72
15:29 07.06.2024
Нужен высокий темп технологического обновления армии РФ — Путин
0
93
15:26 07.06.2024
Путин видит гонку между странами за суверенитет и попытки гегемонов сохранить свою роль
0
94
15:00 07.06.2024
ЕС может развязать торговую войну с Китаем после выборов в ЕП — Bloomberg
0
112
14:32 07.06.2024
ЦБ заявил о значительном отклонении экономики РФ от траектории сбалансированного роста
0
200

Возврат к списку