«Роснефть» поможет властям Ленинградской области развивать промышленный и научный потенциал региона

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Компания «Роснефть» и представители Ленинградской области в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно заключенному соглашению, стороны планируют расширять сотрудничество в инвестиционной деятельности, а также в выполнении инновационных и инфраструктурных проектов, в том числе в области дорожного и транспортного хозяйства.

А для того, чтобы обеспечить потребности жителей и предприятий региона в нефтепродуктах, участники соглашения намерены расширить взаимодействия на рынке газомоторного топлива и в сфере авиатопливообеспечения, а также обеспечить развитие розничной сети автозаправочных станций «Роснефти».

Крупнейшая нефтяная компания РФ собирается содействовать развитию промышленного и научного потенциала Ленинградской области, что подразумевает участие местных предприятий в выполнении инвестиционных проектов «Роснефти» в регионе, а также привлечение малых и средних предприятий к закупкам, которые проводит компания. Представители «Роснефти» и властей Ленинградской области также намерены сотрудничать в сфере импортозамещения и локализации техники и технологий, энергоэффективности, а также природоохранной деятельности, было заявлено на ПМЭФ-2024.