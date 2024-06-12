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НОВОСТИ

Глава Гагаузии удивилась тому, что ее сразу пропустили через границу в Молдавию после поездки в РФ

10:30 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул беспрепятственно пересекла границу Молдавии после визита в Россию, где она приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума.

«Я удивилась, меня стразу пропустили», — сказала Гуцул журналистам. «Мы не сепаратисты, мы не изменники родины. Мы граждане, которые хотят дружить со всеми. Мы граждане, которые имеют право на лучшую жизнь», — прокомментировала глава автономии. Она назвала визит в Россию очень плодотворным.

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