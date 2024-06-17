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ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи

15:32 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз создал комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западной помощи Киеву, в частности, в рамках фонда помощи Украине на 50 млрд евро до 2027 года, говорится в постановлении Совета ЕС.

«Комиссия по контролю будет <…> заниматься противодействием незаконному использованию финансирования ЕС в рамках программы помощи [ЕС] для Украины, в том числе, борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и другими преступлениями», — отмечается в документе.

Основной состав контрольной комиссии ЕС будет работать в Брюсселе, в Киеве для содействия этой работы будет создано отдельное ее подразделение.

Данный орган не будет независимым — он будет подотчетен Еврокомиссии, которая имеет всю полноту полномочий по распределению экономической помощи Киеву.

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