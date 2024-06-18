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МИД КНР назвал НАТО «рудиментом» в ответ на предостережение от помощи РФ

13:20 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс следует считать рудиментом, которому следует переосмыслить сам факт собственного существования. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Объективная позиция и конструктивная роль Китая снискали широкое признание мирового сообщества», — сказал он на брифинге, отвечая на просьбу французского журналиста прокомментировать позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, предостерегшего КНР от помощи России в украинском конфликте.

По словам дипломата, альянс — это «рудимент холодной войны», который должен «переосмыслить собственное [существование], а не совершать клеветнические нападки на Китай». «Не китайская сторона была инициатором украинского кризиса, в котором она не принимает участие», — напомнил он. Ли Цзянь напомнил, что Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта.

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