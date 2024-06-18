Акселераторы Сбера для молодежи признаны «Лучшими социальными проектами России»
13:24 18.06.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Студенческий акселератор рассчитан на студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей вузов. Средний возраст участников 20 лет. А школьный акселератор – на учеников 8-11 классов, учащихся колледжей и техникумов. Средний возраст участников – 16 лет. Оба проекта обучают основам предпринимательства и технологическим трендам, а затем помогают на практике создать действующий технологический бизнес.
Чтобы принять участие в программах, не нужно иметь готовый проект и команду. Сначала участники изучают онлайн-курс и выполняют задания. По итогам этого этапа у них формируется концепция бизнес-проекта и команда для реализации идеи. Те, кто докажет реализуемость проекта, переходят на второй этап. Здесь за командами закрепляются персональные наставники из числа опытных предпринимателей и стартап-трекеров. За 10 недель они помогают довести бизнес-идею до первых результатов: собрать прототип, обеспечить предзаказы.
Далее участники презентуют свои решения экспертам в своих регионах, а затем показывают свои разработки руководителям Сбера и других корпораций, инвесторам на федеральном демодне. Победители могут разделить призовой фонд, участники лучших школьных команд могут поступить в вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты – претендовать на грант президента РФ.
«Предпринимательство – одна из самых важных профессий с точки зрения экономики, так как именно бизнесмены создают высококвалифицированные рабочие места, предлагают продукты и сервисы для улучшения жизни миллионов людей, – рассказала управляющий директор Сбера по работе со стартапами Наталья Магидей. – Через подобные программы мы хотим показать, что предпринимательство может быть полноценной альтернативой корпоративной карьере».
Программа «Лучшие социальные проекты России» – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая лидерам в области корпоративной социальной ответственности с 2012 года. Миссия конкурса – объединять, вдохновлять и оказывать поддержку государству, бизнесу и фондам, реализующим инициативы по борьбе с проблемами общества и способствующим развитию благоприятной социальной среды.
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