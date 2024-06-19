МИД КНР назвал нормальным стремление РФ и КНДР развивать отношения
12:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребность Москвы и Пхеньяна сотрудничать и развивать отношения является нормальным. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.
«КНДР и Россия, будучи дружными соседями, испытывают нормальную потребность в обменах, сотрудничестве и развитии отношений. Обмены мнениями на высоком уровне [между лидерами двух стран] относятся к двусторонним договоренностям между двумя суверенными государствами», — сказал Линь Цзянь.
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