Китай может ввести временные антидемпинговые меры против свинины из Евросоюза
22:30 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай может ввести временные антидемпинговые меры против свинины из Евросоюза по результатам расследования в отношении мясной продукции. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Хэ Ядун. «Если демпинг будет подтвержден после предварительного расследования и будет подтвержден ущерб отечественной промышленности, то мы можем принять временные антидемпинговые меры», – сказал Хэ Ядун на брифинге.
Минкоммерции КНР 17 июня начало антидемпинговое расследование в отношении импортируемой свинины и свиных субпродуктов из ЕС после того как Еврокомиссия (ЕК) пообещала с 4 июля может ввести пошлины в размере 38% на импорт электромобилей из Китая. ЕК утверждает, что производители электрокаров в КНР получают выгоду от «несправедливого субсидирования»
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