На следующей неделе Сбер откроет 46 офисов в новых регионах

09:31

До конца июня Сбер откроет 46 офисов в новых регионах, а также увеличит количество банкоматов в ДНР и ЛНР до 65. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в рамках годового общего собрания акционеров банка.

«На следующей неделе Сбер откроет 46 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Речь идет о четырех полноформатных отделениях Сбера (ДНР, ЛНР), 26 офисах на площадках партнеров, в том числе в МФЦ, а также 16 мобильных офисах. Также за следующую неделю мы доведем число наших банкоматов в ДНР и ЛНР до 65 устройств», – сообщили в пресс-службе.

В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций: дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и т.д. В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги Сбера: карты, платежи, потребительские кредиты и т.д.