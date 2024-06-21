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НОВОСТИ

Орбан дал понять, что Венгрия не будет выплачивать штраф 200 млн евро по решению суда ЕС

12:05 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал понять, что его правительство не намерено выплачивать штраф на сумму более 200 млн евро по решению суда Европейского союза. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что этот судебный вердикт политически мотивирован и вызван миролюбивой позицией Венгрии в отношении конфликта на Украине.

«Партия мира победила в Венгрии [на выборах в Европарламент 9 июня], и провоенная партия в Брюсселе немедленно наложила на нас беспрецедентный штраф», — сказал глава правительства. Он заявил, что в связи с вердиктом Европейского суда в Венгрии была создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает ответные меры. «И мы уже видим решения, позволяющие заставить тех, кто больше всего зарабатывает на миграции и войне, заплатить этот штраф», — сообщил Орбан.

13 июня суд ЕС в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу 200 млн евро, а также ежедневным выплатам 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Назвав это решение возмутительным и неприемлемым, правительство страны заявило, что «не поддастся финансовому шантажу Брюсселя». Будапешт считает, что вердикт суда противоречит нормам европейского права.

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