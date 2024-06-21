Орбан дал понять, что Венгрия не будет выплачивать штраф 200 млн евро по решению суда ЕС
12:05 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал понять, что его правительство не намерено выплачивать штраф на сумму более 200 млн евро по решению суда Европейского союза. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что этот судебный вердикт политически мотивирован и вызван миролюбивой позицией Венгрии в отношении конфликта на Украине.
«Партия мира победила в Венгрии [на выборах в Европарламент 9 июня], и провоенная партия в Брюсселе немедленно наложила на нас беспрецедентный штраф», — сказал глава правительства. Он заявил, что в связи с вердиктом Европейского суда в Венгрии была создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает ответные меры. «И мы уже видим решения, позволяющие заставить тех, кто больше всего зарабатывает на миграции и войне, заплатить этот штраф», — сообщил Орбан.
13 июня суд ЕС в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу 200 млн евро, а также ежедневным выплатам 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Назвав это решение возмутительным и неприемлемым, правительство страны заявило, что «не поддастся финансовому шантажу Брюсселя». Будапешт считает, что вердикт суда противоречит нормам европейского права.
НОВОСТИ
- 12:20 21.06.2024
- Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР
- 12:08 21.06.2024
- Герман Греф: Только жителям России массово доступна оплата по биометрии
- 12:00 21.06.2024
- Дуда назвал скандалом вывоз нелегальных мигрантов из Германии в Польшу
- 11:32 21.06.2024
- Для борьбы с хуситами в Красном море ЕС нужно в два раза больше кораблей — адмирал
- 11:20 21.06.2024
- ОДКБ надеется, что Армения прояснит статус в организации — генсек
- 11:05 21.06.2024
- Стремление Запада победить Россию в конфликте на Украине безнадежно — Орбан
- 11:00 21.06.2024
- Вертолет разбился в Амурской области, погибли четыре человека
- 10:32 21.06.2024
- Медведев назвал условия для переговоров с США по новому ДСНВ
- 10:20 21.06.2024
- РФ сумела занять место Запада в регионе Сахель — СМИ
- 10:05 21.06.2024
- Мужчину сожгли заживо в Пакистане за осквернение Корана — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать