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Запад в штыки воспринимает внешнюю политику РФ, силясь ее подавить — Песков

15:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада в штыки воспринимают внешнеполитическую активность России, поскольку пытаются подавить Москву. С этим связал на брифинге реакцию на визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране — она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России», — отметил представитель Кремля.

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