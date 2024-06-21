Запад в штыки воспринимает внешнюю политику РФ, силясь ее подавить — Песков
15:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада в штыки воспринимают внешнеполитическую активность России, поскольку пытаются подавить Москву. С этим связал на брифинге реакцию на визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране — она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России», — отметил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 16:32 21.06.2024
- В ФРГ задержаны три человека, включая россиянина, по подозрению в шпионаже — прокуратура
- 16:12 21.06.2024
- РФ готова обсуждать безопасность и со странами НАТО, когда те будут готовы — Путин
- 16:00 21.06.2024
- РФ готова к диалогу с США о безопасности только в комплексе с украинским вопросом — Песков
- 15:40 21.06.2024
- Сбер не исключает увеличения компенсации банкам по ипотеке
- 15:35 21.06.2024
- Сбер ведет переговоры с банками об объединении клиентских данных
- 15:32 21.06.2024
- Ситуация с заморозками не сильно повлияла на объем сбора зерна в России — Лут
- 15:12 21.06.2024
- 37 военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю на линии боевого соприкосновения — МО РФ
- 14:32 21.06.2024
- В Польше предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам РФ — прокуратура
- 14:12 21.06.2024
- Арктика должна стать отдельным макрорегионом — председатель комитета СФ
- 14:00 21.06.2024
- Роспотребнадзор запросил ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсоне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать