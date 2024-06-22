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«Альтернатива для Германии» хочет создать в ЕП фракцию «Суверенисты» — Spiegel

21:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена на следующей неделе инициировать создание в Европарламенте (ЕП) фракцию «Суверенисты», которая может объединить ряд европейских крайне правых партий. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. Учредительное заседание планируется провести 27 июня.

В конце мая перед выборами в Европарламент все представители АдГ были исключены из фракции «Идентичность и демократия» (ID), что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. С тех пор АдГ стала искать варианты формирования альтернативных альянсов в ЕП. Для создания новой фракции необходимы как минимум 23 депутата из семи стран. Сама партия занимает 15 мест в новом ЕП.

Наряду с ID в Европарламенте существует близкая АдГ по взглядам фракция евроскептиков «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Как говорится в статье Spiegel, обе эти фракции, наверняка, будут заинтересованы в появлении фракции крайне правых сил, поскольку это даст им возможность представить себя более умеренными.

В новую фракцию могут войти «SOS Румыния», «Вечеринка окончена» (Se Acabo La Fiesta, Испания), «Ники» (NIKI, Греция), «Конфедерация» (Konfederacja, Польша), «Движение Республика» (Hnutie Republika, Словакия), «Наша Родина» (Mi Hazank Mozgalom, Венгрия). При этом Spiegel отмечает, что не исключено присоединение к фракции Сары Кнафо из французской правой партии «Реконкиста» Эрика Земмура.

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