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Ударов, как в Севастополе, быть не должно, заявила законодатель США

10:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) подчеркнула, что не должно быть ударов, подобных тому, который был нанесен в воскресенье ракетами АТACMS по мирным гражданам в Севастополе.

«Такого не должно происходить. Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую американским вооруженным силам следует защищать, — это наша собственная граница, и, согласно конституции, федеральное правительство должно защищать штаты», — написала она в социальной сети X, комментируя сообщение о произошедшем.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. 24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования севастопольцам.

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