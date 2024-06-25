На Украину через Польшу ввозят вещества, из которых можно создать «грязную бомбу» — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ввоз радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы», продолжаются на территорию Украины через Польшу и Румынию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины.

По данным Кириллова, эти вещества могут быть использованы для создания «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом».