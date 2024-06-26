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Террористы контролируют около 60% территории Буркина-Фасо — FT

17:12 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальные террористические группировки контролируют около 60% территории Буркина-Фасо. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По ее информации, приблизительно 40 городов, которые расположены в основном на севере и востоке страны, находятся под осадой экстремистов и в значительной степени отрезаны от поставок продовольствия и гуманитарной помощи. Как указывает издание, всего боевики контролируют около 60% территории африканской страны.

FT со ссылкой на данные Всемирного банка пишет, что более 40% населения африканского государства живет за чертой бедности. Это связано с тем, что действия террористов негативно повлияли на сельское хозяйство и хозяйственную деятельность.

Буркина-Фасо с 2015 года находится в эпицентре террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, включая созданную в 2017 году «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая имеет тесные связи с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). По данным неправительственных организаций, от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн жителей Буркина-Фасо были вынуждены покинуть свои дома.

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