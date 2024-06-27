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Отношения США и Китая можно охарактеризовать, как очень конкурентные - посол США в КНР

21:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китай остаются системными соперниками, их отношения можно охарактеризовать, как очень конкурентные. Об этом заявил посол США в КНР Николас Бернс.

«Это очень конкурентные отношения. Мы [США и КНР] — системные соперники», — сказал он в интервью агентству Bloomberg. При этом посол отметил и положительные изменения. «Сегодня отношения относительно более стабильны, чем, скажем, год назад <…>. Мы начали вести переговоры на самом высоком военном уровне, что очень важно для сохранения стабильности», — указал Бернс.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце апреля заявил, что наблюдаемая стабилизация китайско-американских отношений достигнута с большим трудом. Китайский лидер выразил надежду на то, что КНР и США продолжат усердно работать над реализацией консенсуса, достигнутого с президентом США Джо Байденом на встрече в Сан-Франциско, «чтобы китайско-американские отношения могли действительно стабилизироваться, улучшаться и двигаться вперед».


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