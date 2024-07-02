Спонсоры демократов грозят прекратить взносы, если Байден не выйдет из гонки — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть спонсоров Демократической партии США призывает действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, грозя в противном случае прекратить денежные пожертвования. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

«Ради собственного блага и блага страны он [Байден] должен немедленно выйти [из предвыборной гонки]. Тот факт, что прошло уже три дня [после дебатов с конкурентом Дональдом Трампом], а Байден не сделал ничего, чтобы успокоить нас, подтверждает мои худшие опасения», — заявила газете сторонница демократов, бывший фондовый менеджер Уитни Тилсон, пожертвовавшая партии $300 тыс. долларов.

Газета при этом не приводит данных о том, как много состоятельных сторонников демократов выступают с такими призывами. На встрече Байдена со спонсорами на прошлой неделе он ограничился лишь короткой речью с телесуфлера и покинул мероприятие, не ответив на вопросы присутствующих, сообщил газете один из участников мероприятия. Такое поведение Байдена вызывает тревогу у его сторонников, желающих убедиться, что их кандидат сможет одержать победу над Трампом, пояснил собеседник издания.

Бывший советник Белого дома при президенте Бараке Обаме Бретт Бруэн назвал поведение спонсоров «первой ласточкой надвигающейся беды». По его словам, последствия слабого выступления Байдена на теледебатах с Трампом ощущаются «на всех этажах власти». Он отметил, что те, кто предупреждает о проблемах в случае отказа Байдена от участия в выборах, не замечают, что «большие проблемы уже наступили».

При этом ранее газета The Washington Post сообщила, что избирательный штаб Байдена получил за четыре дня после теледебатов $38 млн.