Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности — Путин
17:40 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с точки зрения промышленности готова начать производство ракет меньшей и средней дальности (РСМД) в связи с действиями США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ТАСС) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы — прим. ТАСС), разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКР и разработки, мы готовы начать производство. Мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности», — отметил глава российского государства.
НОВОСТИ
- 17:59 04.07.2024
- Сбер и Московский инновационный кластер запустили подготовку венчурных инвесторов в регионах
- 17:12 04.07.2024
- Экономика РФ значительно отклонилась от базового сценария — глава ЦБ
- 17:00 04.07.2024
- В «Хезболлах» заявили о поражении семи армейских штабов на севере Израиля
- 16:32 04.07.2024
- Токаев назвал исключительно важной роль России в ШОС
- 16:26 04.07.2024
- «Мосволонтер» подготовил обучающий курс для всей семьи — Сергунина
- 16:12 04.07.2024
- Латвийские лингвисты отказались поддержать идею писать слово «Россия» с маленькой буквы
- 16:00 04.07.2024
- Дума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%
- 15:51 04.07.2024
- МГИК: Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно
- 15:32 04.07.2024
- Катар инвестировал в российскую экономику около $13 млрд — эмир
- 15:12 04.07.2024
- Суточные потери ВСУ в зоне группировки «Запад» составили до 600 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать