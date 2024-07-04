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Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности — Путин

17:40 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с точки зрения промышленности готова начать производство ракет меньшей и средней дальности (РСМД) в связи с действиями США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ТАСС) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы — прим. ТАСС), разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКР и разработки, мы готовы начать производство. Мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности», — отметил глава российского государства.

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