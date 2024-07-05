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Стармер и Байден в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украины

22:40 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

«Лидеры обсудили общую приверженность особым отношениям между Великобританией и США, а также общие амбиции по обеспечению экономического роста. Обсуждая геополитические вызовы, лидеры подтвердили непоколебимую приверженность [оказанию помощи] Украине. Премьер-министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании незыблема», — сказано в нем.

Кроме того, стороны договорились работать по всем основным внешнеполитическим направлениям, включая партнерство в рамках AUKUS. Стармер и Байден также затронули тему сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона и ситуацию в Северной Ирландии. «Премьер-министр и президент надеются увидеться друг с другом на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе», — отмечается в сообщении.

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