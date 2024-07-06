360 участников Российских студенческих отрядов будут работать на курорте Сбера Mriya Resort & SPA в Крыму
10:55 06.07.2024
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Фото пресс-службы курорта Mriya Resort & SPA
«Наше сотрудничество с курортом Mriya Resort & SPA продолжается уже 5 лет. Благодаря такому партнерству у наших студентов есть возможность поработать на ведущем мировом курорте премиум-класса, отточить навыки в сфере сервиса и гостеприимства. С каждым годом растет число участников проекта и перечень профессий, на которые могут трудоустроиться молодые люди. Уверен, что впереди нас ждет еще не один год совместной плодотворной работы и интересных проектов. Благодарю за возможности, которые открываются участникам движения студенческих отрядов, за поддержку и активность включенность в реализацию мероприятий юбилейного года РСО», – сказал руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Парамонов.
В 2024 году на территории Mriya Resort & SPA состоится пятый Всероссийский проект РСО, в составе которого работает рекордное количество участников движения студенческих отрядов. Помимо этого, к проекту в этом году привлечены профильные отряды: экологические, IT отряды и отряды службы безопасности.
«Мы гордимся многолетним партнерством с Российскими студенческими отрядами. Эта программа не только обеспечивает нас энергичными и талантливыми кадрами, но и предоставляет молодежи уникальную возможность получить опыт работы в индустрии гостеприимства мирового уровня, – отметил генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. – Мы стремимся создать для студентов среду, где они могут развивать профессиональные навыки, раскрывать свой потенциал и строить карьеру в туризме. Такое сотрудничество имеет огромное значение для развития отрасли. Оно позволяет формировать новое поколение профессионалов, знакомых с высокими стандартами сервиса. Мы видим в этих молодых людях будущее индустрии гостеприимства и готовы инвестировать в их развитие».
Этот год является юбилейным как для РСО, так и для курорта Mriya Resort & SPA, который празднует десятилетие. В рамках программы юбилейного года РСО Mriya Resort & SPA получил статус партнера, реализуется план совместных мероприятий.
В ходе открытия трудового семестра в конференц-зале «Москва» прошел круглый стол, в рамках которого обсудили успешные практики сотрудничества Российских студенческих отрядов и курорта Mriya Resort & SPA, подписали соглашение об официальном партнерстве в рамках юбилейного года Российских студенческих отрядов.
В торжественном открытии трудового проекта приняли участие Самвел Саруханян, заместитель генерального директора, генеральный менеджер Абдурахман Искандеров, директор по работе с персоналом курорта Mriya Resort & SPA Екатерина Чалая, заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Сергей Гулюк, Дмитрий Парамонов и руководитель отдела администрирования проектов «РСО Инжиниринг» Евгений Потемин. Отрядам-участникам проекта были вручены путевки в трудовой сезон, студенты выступили с творческими номерами. В ходе церемонии Самвелу Саруханяну была вручена бойцовка (фирменная куртка участника движения студенческих отрядов), а также состоялась презентация одной серии документального фильма курорта, которая посвящена сотрудничеству с РСО. Фильм снят к десятилетию отеля.
Проект реализуется ООО «РСО Инжиниринг» (дочерняя организация Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды»), которое занимается подбором и трудоустройством персонала.
В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 млн человек.
За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.
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