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НОВОСТИ

Минфин РФ выступает за продление сроков эксперимента по исламскому банкингу

18:53 07.07.2024 Источник: Интерфакс

Минфин РФ выступает за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию, который заканчивается в 2025 году, еще на два года, сообщил Интерфаксу замминистра финансов Иван Чебесков. Эксперимент по внедрению исламского банкинга проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех регионов – Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. Его участниками могут стать юридические лица, включенные в реестр, который ведет ЦБ. Участники эксперимента при совершении сделок не могут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки, финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

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