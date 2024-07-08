Глава МИД Израиля заявил, что едет на саммит НАТО призвать Запад сплотиться против Ирана

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что главной задачей его участия в предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будет попытка убедить западных коллег в необходимости объединить усилия для противодействия Ирану.

«Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы представлять Государство Израиль с одной четкой целью: предупредить десятки лидеров и министров иностранных дел, что именно сейчас нужно со всей силой и решимостью выступить против Ирана», — сказал он видеообращении, записанном перед вылетом в США и распространенном пресс-службой дипломатического ведомства.

«У нас есть общий враг — иранский режим. На минувших выборах народ Ирана послал четкий сигнал, выступив против режима аятолл и требуя перемен. Именно сейчас западный мир должен ввести жесткие санкции против Ирана, усилить давление на иранский режим, потребовать отмены ядерной программы и прекращения поддержки террористических организаций и назвать иранский Корпус стражей исламской революции его настоящим именем: самая большая террористическая организация на планете», — полагает израильский министр.