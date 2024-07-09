Действия НАТО создают чрезвычайно высокие риски для безопасности в мире — МИД КНР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Североатлантического альянса, планирующего продвижение в Азию, представляют угрозу для стабильности мира и региона. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Так называемая безопасность НАТО обеспечивается за счет безопасности других стран, действия альянса создают чрезвычайно высокие риски для безопасности в мире и регионе», — сказал Линь Цзянь. «Будучи пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным блоком, НАТО утверждает, что является региональной оборонительной организацией, но в то же время постоянно переходит границы и расширяет полномочия, провоцируя конфронтацию <…>», — добавил он.

Линь Цзянь указал, что Китай решительно выступает против обвинений НАТО в адрес КНР, а также «против использования альянсом Китая в качестве предлога для продвижения на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион и обострения ситуации в нем». Пекин призывает НАТО отказаться от мышления времен холодной войны, игры с нулевой суммой, а также «перестать повсеместно создавать воображаемых врагов».