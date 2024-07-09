Недружественные страны наращивают закупку урана у РФ, несмотря на санкции — Лихачев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недружественные страны, несмотря на санкции и попытки ограничить сотрудничество России с другими государствами, наращивают закупку российского обогащенного урана. На это указал глава Росатома Алексей Лихачев, проводя на ВДНХ экскурсию для руководителей России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди.

«Ряд стран объявляет нам какие-то ограничения, рестрикции, но при этом увеличивает закупку у нас обогащенного уранового продукта, нашего топлива», — рассказал Лихачев.

«Они пытаются ограничить наше с вами сотрудничество, с другими дружественными странами — а сами, наоборот, в общем, и физические объемы закупок, и стоимостные увеличивают», — добавил глава Росатома.