РФ в 2023 г. нарастила поставки нефти в Индию в 2 раза, до 90 млн тонн — Новак

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в два раза к 2022 году и составили около 90 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Видео опубликовал в своем телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.

«Индия стала первым рынком. И хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для нас является одним из ключевых партнеров, — сказал он. — И по итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 млн тонн. Это 40% всей потребности Индии».

Новак добавил, что в 2023 году объем поставок нефти в Индию вырос ровно в 2 раза. «В 2022 году это было 45 млн тонн, в 2021 году — всего 5 млн тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то почти в 20 раз составил рост», — подчеркнул вице-премьер.