CNN утверждает, что меры безопасности на военных базах США в Европе усилены из-за России

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные базы США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности якобы из-за возможных диверсионных атак со стороны лиц, связанных с Россией. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В конце июня сообщалось, что военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности. В Европейском командовании Вооруженных сил США подтвердили ТАСС, что принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих в Европе, однако отказались привести подробности.

По словам источников CNN, американская разведка якобы получила данные, свидетельствующие о том, что лица, связанные с Россией, рассматривали базы США в качестве объекта для атаки.