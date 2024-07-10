CNN утверждает, что меры безопасности на военных базах США в Европе усилены из-за России
10:32 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные базы США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности якобы из-за возможных диверсионных атак со стороны лиц, связанных с Россией. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
В конце июня сообщалось, что военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности. В Европейском командовании Вооруженных сил США подтвердили ТАСС, что принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих в Европе, однако отказались привести подробности.
По словам источников CNN, американская разведка якобы получила данные, свидетельствующие о том, что лица, связанные с Россией, рассматривали базы США в качестве объекта для атаки.
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