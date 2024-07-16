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Закон о соцвкладах для граждан с низкими доходами охватит 6 млн человек — Минтруд

12:20 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, который предусматривает создание социального банковского счета и социального банковского вклада для россиян с низкими доходами, охватит 6 млн человек. Это получатели единого пособия, социального контракта и доплаты к пенсии, сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин.

«Мы выделили три основные категории получателей — это получатели единого пособия, социального контракта и доплаты к пенсии. Это охватит более 6 млн потенциальных получателей социального банковского вклада и социального счета, мы отдельное постановление также подготовим», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами — социального банковского счета и социального банковского вклада. Размер процентной ставки по договору социального банковского вклада определяется как максимальный размер процентной ставки по вкладам физлиц сроком до одного года включительно.

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