Зеленский не хочет дипломатического решения конфликта на Украине — МО Сингапура

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский не хочет иметь дело с дипломатическим решением конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«На третьем году конфликта ни одна из сторон не может достичь военных целей. Зеленский не хочет иметь дело с дипломатическим решением, о чем он заявляет публично», — сказал он в контексте ситуации с безопасностью в мире. Глава МО Сингапура сказал, что такое мнение у него сложилось в том числе после заявлений Зеленского в ходе международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в июне.