Разведка США не исключает новых покушений на Трампа в ближайшие недели — Politico

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые попытки покушения на бывшего президента США Дональда Трампа могут быть предприняты в ближайшие недели. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников высокого ранга.

Издание утверждает, что администрация США получила информацию из различных источников об угрозах со стороны Тегерана в адрес Трампа.