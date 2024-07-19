Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление
11:15 19.07.2024
Платформа для коммуникаций SaluteJazz (ранее — SberJazz) переезжает на новое медиа-ядро (основной модуль, отвечающий за обработку аудио и видео), основанное преимущественно на собственных разработках SberDevices. За счет этого будут улучшены технические характеристики платформы, что позволит обеспечить пользователей максимально высоким качеством связи, соответствующим уровню зарубежных лидеров рынка видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба SberDevices.
«Фактически мы готовы предложить нашим клиентам SaluteJazz 2.0 — AI-платформу коммуникаций, интегрированную с GigaChat API и сочетающую в себе надежность, безопасность, привычные функции для делового общения и возможности искусственного интеллекта, – отметил Денис Филиппов, CEO SberDevices. – В новой версии продукта пользователям станут доступны масштабные онлайн-встречи до тясячи участников и вебинары на 10 тыс. зрителей. Время подключения к звонку сократится в 10 раз, а скорость работы мобильного приложения во время активных конференций, наоборот, увеличится в два раза. Независимое медиа-ядро, лежащее в основе SaluteJazz 2.0 — это важный шаг в развитии продукта, позволяющий нам быстрее реагировать на потребности рынка и обеспечивать наших клиентов сервисом, разработанным полностью на российских технологиях, но при этом ничем не уступающим по техническим характеристикам зарубежным аналогам».
Обновленная версия SaluteJazz обеспечит повышенное качество изображения: адаптивная подстройка FPS (Frames Per Second) позволит добиться плавного и максимально реалистичного отображения динамического контента при демонстрации экрана. Также SaluteJazz станет поддерживать наиболее современные видеокодеки (Vp8, Vp9, H264, AV1) и обеспечит высокое качество картинки вне зависимости от ширины канала связи и мощностей клиентского оборудования. А для того, чтобы качество видео не зависело от изменений в скорости интернета, будет применена динамическая подстройка Congestion Control. За чистоту и стабильность аудиосигнала станут отвечать протоколы Opus + RED, гарантирующие качественную аудиосвязь.
Кроме того, на платформе повысится качество интеллектуального шумоподавления, появится возможность загружать изображения, например с логотипом компании, для замены виртуального фона. Также пользователи облачной версии смогут подключаться к встречам из переговорных комнат с оборудования Cisco, Poly, Huawei по протоколу SIP (Session Initiation Protocol). Ранее такая возможность была только у пользователей on-prem версии продукта.
С июля 2024 года началась миграция пользователей платформы на новую версию SaluteJazz.
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