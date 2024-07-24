Порядка 3,4 тыс. таджикистанцев депортированы из аэропортов РФ за полгода

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан Таджикистана, депортированных из аэропортов России на родину с марта 2024 года, составило 3,4 тыс. человек. Такие данные на пресс-конференции привел директор Агентства гражданской авиации при правительстве республики Хабибулло Назарзода.

«Из аэропортов Российской Федерации были депортированы 3 400 граждан Таджикистана», — сказал Назарзода.

По его словам, эти данные собраны с марта 2024 года. Он отметил, что большинство случаев депортации пришлось на период март — апрель, потом количество стало снижаться.