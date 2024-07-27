Власти Южной Кореи расследуют утечку личных данных сотрудников разведки
09:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование контрразведки Вооруженных сил Республики Корея проводит расследование утечки личных данных сотрудников национальной разведки, специализирующихся на сборе сведений о КНДР. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Рёнхап.
Примерно месяц назад командование разведки ВС обнаружило утечку секретной информации, которая включала личные данные его сотрудников, работающих за рубежом. Как утверждается, утечка содержала сведения о «разведчиках-нелегалах» и лицах, работающих под дипломатическим прикрытием. Некоторым якобы даже пришлось вернуться на родину из-за раскрытия, указывает агентство.
Южнокорейские власти обнаружили, что многие разведчики, чьи данные могли оказаться в руках злоумышленников, занимались сбором информации о КНДР. Как отмечает Рёнхап, в Сеуле видят признаки того, что сведения о сотрудниках спецслужбы были направлены в народную республику.
Власти расследуют действия гражданского сотрудника командования военной разведки, в личный ноутбук которого попала секретная информация. Предполагается, что этот компьютер и был источником утечки. Но сам фигурант утверждает, что его ноутбук взломали.
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